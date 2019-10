Genoa, colpo di scena di Preziosi: salta l'arrivo di Guidolin

L'arrivo di Francesco Guidolin sulla panchina del Genoa sembrava veramente a un passo. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com il presidente rossoblù Enrico Preziosi invece ha di nuovo cambiato le carte in tavola: colloquio con Aurelio Andreazzoli nel pomeriggio e fiducia confermata. Alla ripresa sarà ancora il tecnico abruzzese a guidare Schone e compagni. Sembra stregata la panchina del Grifone per Guidolin, che già nell'estate del 2005 aveva accettato la corte di Preziosi salvo poi rescindere il contratto con la retrocessione della squadra in C per lo scandalo in Genoa - Venezia.

