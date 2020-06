Genoa-Juventus, lo strano match di Romero e Perin. E il caso De Vrij...

Tutti i tifosi biancocelesti si ricorderanno dell’ultima giornata di campionato della stagione 2017/2018. All’Olimpico va in scena il match tra Inter e Lazio valido per il quarto posto che equivale a un posto in Champions League. I nerazzurri vincono 3-2 in rimonta una partita piuttosto singolare. Il gol del momentaneo 2-2 viene firmato da Icardi su calcio di rigore dopo essere stato atterrato in area da De Vrij con un intervento sconsiderato. Il difensore olandese, nonostante avesse il contratto in scadenza a fine stagione e fosse promesso sposo dei nerazzurri, fu schierato lo stesso nei titolari da Inzaghi. Da quel momento in poi iniziò l’astio dei tifosi della Lazio nei confronti di De Vrij che non è mai stato perdonato per questo errore che sa di tradimento.

IL CASO DI PERIN E ROMERO - Una situazione simile potrebbe avvenire, si spera con esito diverso, nella prossima giornata di campionato nella partita tra Genoa e Juventus, in programma martedì 30 giugno alle ore 21:45. Particolari sono i casi di Perin e Romero, calciatori di proprietà della Juventus ma in prestito al Genoa. Solitamente, il 30 giugno si conclude la stagione calcistica e i calciatori in prestito ritornano alla base. Quest’anno sarà diverso perché quasi tutti i campionati andranno avanti fino ad agosto. La maggior parte dei calciatori in prestito prolungheranno il loro contratto fino al termine del campionato per poi rientrare nel club proprietario del cartellino. Sarà probabilmente questo il futuro di Perin e Romero che affronteranno la Juventus da avversari per tornarci quando la Serie A sarà conclusa. Spetterà poi al club bianconero decidere se confermarli in rosa o cederli in prestito o a titolo definitivo.

