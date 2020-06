Calcio post Covid-19, tra fine prestiti e trasferimenti: le ultime

In genere, il 30 giugno di ogni anno si conclude la stagione calcistica. Quest’anno sarà diverso perché quasi tutti i campionati andranno avanti con ritmi impressionanti. In Italia si giocherà più o meno ogni tre giorni e la Serie A terminerà il 2 agosto. Finita qui? No, perché dopo si riparte con le coppe europee. Ci sono una Champions ed un Europa League da portare a termine. Le Final Eight delle competizioni europee si svolgeranno a Lisbona dal 12 al 23 agosto (Champions League) e in Germania dal 5 al 21 agosto (Europa League) con tutti i duelli in gara unica.

LE SITUAZIONI DI SANCHEZ E SMALLIMNG - Bisogna però fare attenzione a quello che accadrà ai calciatori. Come riporta Il Fatto Quotidiano, tra prestiti, trasferimenti e sessione di calciomercato posticipata ci sarà una grande confusione. Ad esempio, Sanchez e Smalling sono due giocatori del Manchester United in prestito a Inter e Roma. I Red Devils sono favorevoli al fatto che concludano il campionato in Italia, ma in agosto ricomincerà l’Europa League dove il Manchester sarà presente e dove potrebbe affrontare proprio Inter e Roma (se dovessero passare il turno con Getafe e Siviglia).

MERCATO EUROPEO - Il Lipsia invece è approdato per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Champions League. Il suo attaccante e finalizzatore, Werner, è stato ceduto al Chelsea che ha pagato i 60 milioni della clausola rescissoria. Il Lipsia vorrebbe tenerlo fino a fine agosto, ma i Blues non vogliono sottoporlo a rischio infortunio. L’attaccante tedesco ha ammesso la sua volontà di partire subito per Londra, per ambientarsi da subito. Cavani e Meunier hanno dato già l’addio al PSG. Il terzino destro ha firmato per il Borussia Dortmund che intanto sta cedendo Hakimi all’Inter. Il Lione, che giocherà gli ottavi di ritorno contro la Juventus, dovrà fare a meno di Tousart, autore del gol all’andata. Il centrocampista ha già firmato per l'Herta Berlino.

QUESTIONE PRESTITI - Molti i dubbi che nascono sul futuro dei calciatori dopo il 30 giugno. Kulusevski giocherà nel Parma o nella Juventus, che ha speso 35 milioni per acquistarlo? Dei giocatori a fine prestito, che ne sarà di Nainggolan (Cagliari/Inter), Perin e Romero (Genoa/Juventus), Pessina (Verona/Atalanta, con il Milan proprietario al 50%)? Nel frattempo, Callejon del Napoli ha dimostrato tutto il suo attaccamento alla maglia e giocherà gratis, senza ricevere lo stipendio fino al 2 agosto.

