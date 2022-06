Genoa, l’ex Lazio Badelj ai saluti: piace in Germania

TUTTOmercatoWEB.com

Milan Badelj può salutare il Genoa. Il pilastro del centrocampo di Blessin, uno dei pochi a salvarsi in una stagione disastrosa culminata con la retrocessione, sta valutando di lasciare il Grifone per intraprendere una nuova avventura. Come riporta Il Secolo XIX, il croato con un trascorso nella Lazio e nella Fiorentina ha diverse richieste dall'estero, una in particolare dalla Germania e più precisamente dal Werder Brema. La scelta spetta al calciatore che dovrà decidere se continuare a difendere i colori rossoblu o cambiare aria.