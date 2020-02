Genoa - Lazio, Acerbi non rischia: il difensore partirà dalla panchina, c'è Vavro

Pochi minuti all'inizio di Genoa - Lazio. Durante il riscaldamento Acerbi si stacca dal gruppo per parlare con lo staff sanitario: una chiacchierata al centro del campo durata qualche minuto, poi il responso negativo. Il dottor Rodia scuote la testa, meglio non rischiare in questa situazione. L'ex centrale del Sassuolo si scambia la pettorina con Vavro, giocherà lui al centro della difesa, con l'italiano che si accomoderà in panchina.