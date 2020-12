Genoa - Lazio, affrontare il tabù Marassi per cominciare bene il nuovo anno

Mancano 5 giorni alla fine della sosta. Dopo questa pausa, utile a ricaricare le batterie e recuperare energie mentali, la Lazio avrà un secondo tour de force con 9 impegni, tra campionato e coppe quindi molto ravvicinati tra loro, in 2 mesi. La marcia biancoceleste partirà all'inizio del 2021 (il 3 gennaio, ndr) da Marassi, dove affronterà il Genoa assetato di punti utili per la salvezza.

GENOA BESTIA NERA - Negli ultimi anni i grifoni non si sono dimostrati particolarmente gentili quando hanno ospitato i capitolini. Dal 2010, in soli 2 casi i laziali sono tornati a Roma con il sorriso: nel 2017/18 e nel 2019/20. Per le restanti 8 volte, 3 sono stati i pareggi e 5 le sconfitte. Nonostante il Genoa abbia lottato quasi sempre per la salvezza, è riuscito a segnare contro i biancocelesti in casa 17 gol totali, subendone 13. Per iniziare il nuovo anno con il piede giusto, la squadra di Inzaghi ha il dovere di invertire la rotta. I tre punti in un campo così ostile darebbero fiducia e sarebbero di fondamentale importanza per il proseguo del cammino in Serie A.

I GOL DELL'EX - Fortunatamente la Lazio avrà dalla sua Ciro Immobile, vero goleador capace di andare a segno in qualsiasi modo. Il bomber di Torre Annunziata conosce bene lo stadio di Genova, dove ha giocato per una stagione (2012/13) proprio con i colori rossoblù. Una volta toltosi la casacca del Genoa, il feeling con Marassi è rimasto: King Ciro da avversario ha segnato 5 gol e realizzato 1 assist in 6 occasioni. In queste sfide, solo una volta ne è uscito sconfitto. Come vede rosso(blù) Immobile si scatena.

IL RISCATTO DELLA PANTERA - Con Immobile sicuro del suo posto, c'è da capire ancora chi schiererà Inzaghi al suo fianco. Dopo il flop di Muriqi a Milano, il mister ha bisogno di certezze. Caicedo, nonostante i rumors, è l'opzione più gettonata. L'ecuadoriano viene da un periodo non facile essendo stato declassato dal suo mister nell'ultima partita, però questa potrebbe essere la sua partita. A Marassi il Panterone ha sempre lasciato il segno: 3 gol realizzati (contro i blucerchiati) e un passaggio vincente nell'ultima partita contro il Genoa. Tornare in quello stadio da titolare potrebbe fargli ricordare la sua importanza all'interno del gruppo. Inzaghi deciderà solo all'ultimo, ma tutti questi elementi non facilitano la scelta.

SIM SALA LUIS - Lo stadio di Genova è un luogo speciale anche per Luis Alberto dove nel 2017 ha realizzato il suo primo gol in biancoceleste proprio contro il prossimo avversario della Lazio in campionato. Quell'anno Magic Luis era spento, ha pensato addirittura di appendere gli scarpini al chiodo. Poi il gol. La luce. I continui colpi di magia e il suo carisma lo hanno fatto diventare un punto cardine dello spogliatoio laziale. Il 3 gennaio lo spagnolo tornerà a Marassi per chiudere il cerchio: lì la Lazio lo ha preso per mano e lo ha fatto diventare grande, ora tocca a lui accompagnare i biancocelesti verso traguardi sempre più grandi e cercare di non arrivare con il fiato corto ai prossimi impegni internazionali.