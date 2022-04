Genoa-Lazio, Blessin sorride: un difensore verso il recupero

TUTTOmercatoWEB.com

Buone notizie in casa Genoa in vista del match di domenica contro la Lazio. Potrebbe tornare tra i convocati rossoblu Mattia Bani. Il difensore ex Bologna e Chievo ha smaltito il problema muscolare alla coscia che lo tormenta da qualche settimana. Difficile pensare a un suo impiego dal primo minuto, sarà una possibile pedina a gara in corso. Al centro della linea a quattro del Grifone dovrebbe toccare agli esperti Maksimovic e Ostigard. A loro il compito di arginare, per quanto possibile, il capocannoniere del campionato, Ciro Immobile.