Genoa - Lazio, pericolo cartellini: i diffidati che rischiano di saltare la gara

Oggi si chiude il 2020 calcistico con la quattordicesima giornata di campionato. La Lazio farà visita alla capolista Milan per dare continuità alla vittoria sul Napoli. La prima gara del nuovo anno, vedrà i biancocelesti ancora impegnati in trasferta, stavolta contro il Genoa. Sono tre i calciatori di Inzaghi che rischiano di saltare la sfida del Marassi in caso di ammonizione stasera. Si tratta di Caicedo, Lucas Leiva e Fares, con quest'ultimo che non sarà nemmeno tra i convocati. Il Genoa invece farà visita allo Spezia. Tra le fila dei grifoni sono sempre tre i diffidati a rischio. Bani, Goldaniga e l'ex Badelj, in caso di cartellino giallo, salterebbero la gara con la Lazio.