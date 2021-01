Genoa - Lazio, statistiche preoccupanti per i biancocelesti. Ma Milinkovic...

Un pareggio che lascia forse degli strascichi in casa Lazio, quello di ieri con il Genoa, e che evidenzia dei dati preoccupanti: come riporta Lazio Page, per la settima volta in 15 giornate, i biancocelesti chiudono la partita con un solo gol segnato, dato più alto insieme proprio al Genoa e al Verona. Il gol subito da Destro inoltre, oltre a essere il primo gol subito nel quarto d'ora del secondo tempo, è anche il terzo gol concesso dalla Lazio in trasferta: solo Torino, (5), Cagliari, Juventus e Verona (4), ne hanno concessi di più. Il pareggio rimediato a Marassi però, ha messo in luce una grande perfomance di Milinkovic. I numeri del serbo sono importanti: dai 7,7 chilometri percorsi, passando per 74 passaggi, 1 chiave, 2 cross, 3 tiri, 5 duelli aerei vinti, e il rigore procurato e poi segnato da Immobile.

