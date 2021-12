Genoa, si svuota l'infermeria: in tre pronti a esserci contro la Lazio

Lazio - Genoa sarà l'ultima partita del 2021 che i biancocelesti giocheranno in casa. All'Olimpico potrebbero tornare anche due ex biancocelesti, ora tra le fila dei Grifoni. Per il match di venerdì sera Andriy Shevchenko potrebbe riabbracciare tre giocatori fermi ai box da tempo. Maksimovic, Fares e Caicedo stanno ultimando la riabilitazione e potrebbero partire insieme alla squadra per la trasferta di Roma. Il difensore ha avuto problemi con una lesione di secondo grado al retto femorale anteriore, l'esterno si è fermato per una lesione muscolaredi primo grado al soleo sinistro, mentre il Panterone ha avuto un trauma distrattivo di basso grado al muscolo semitendinoso destro. Rovella e Cassata, ancora infortunati, sicuramente non ci saranno.