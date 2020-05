Gentile: “Scudetto? Vincerà la squadra più in forma, non la più forte”

Ai microfoni di Juventusnews24 è intervenuto l'ex calciatore Claudio Gentile per parlare della ripresa e della lotta Scudetto: "Si prospettava un finale davvero interessante per come si era messa la stagione. Sono juventino, ho giocato tanti anni alla Juventus, ma non è mai successo che la Vecchia Signora avesse vinto sette/otto Scudetti di fila. Quando giocavo io vincevamo una volta noi, una volta la Roma, poi la Lazio, il Napoli. Ogni anno c’era un nuovo vincitore. Non è bello quando una squadra ha questo dominio sulle altre, rende il campionato poco interessante. Terminare la stagione? Bisogna portarla a termine sì. A fare la differenza sarà chi avrà lavorato di più, chi avrà avuto più tempo per allenarsi, quindi a vincere potrebbe essere la squadra più in forma non quella più forte".