Gianluca Rocchi torna su Lazio-Napoli: "Sarri? Ha esagerato, agli arbitri non si può..."

Gianluca Rocchi, attuale responsabile della Can, durante un incontro in Figc con i media ha detto la sua sulla forte reazione di Maurizio Sarri riguardo l'arbitraggio di Sozza durante il match tra Lazio e Napoli, con le dure parole del tecnico biancoceleste riferite al rigore solare su Lazzari negato.

"Le parole di Sarri? Posso anche accettare che siamo scarsi alla fine è una valutazione tecnica. Pensare a un piano B francamente no. Secondo me il mister a caldo ha esagerato, lo conosco bene è toscano come me e noi toscani debordiamo nelle cose. Per cui la prendo e la metto lì, mi augiro di non sentire più una frase del genere, ma non per noi ma perché mette in crisi tutto il sistema una frase del genere. Francamente ai ragazzi di oggi si può dire tutto, nei limiti ovviamente, ma non che siano ragazzi che vanno in campo con chissà quale retropensiero. Vanno in campo pensando di fare bene, poi in quella situazione a cui si riferiva potevamo fare meglio. Questo è un discorso che abbiamo già valutato e lo sanno anche i diretti interessati. Non mi riferisco a Lazio - Napoli, ma a quella precedente. Detto ciò mi raccomando e raccomando quotidianamente comportamenti di un certo tipo. Come lo raccomando ai miei e se sbagliano pagano, lo ribadisco anche agli allenatori che il momento dopo la partita è il più delicato per loro e per noi. Altrimenti siamo in crisi tutti", ha commentato l'ex arbitro fiorentino. Il presidente dell'AIA, Alfredo Trentalange ha dichiarato: "Noi riteniamo inaccettabili queste dichiarazioni".