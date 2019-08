Gianni Di Marzio: "Lazio società compatta. Inzaghi un predestinato"

Elogi, elogi e ancora elogi per mister Inzaghi e la sua Lazio. Intervenuto ai microfoni di TMW radio, l'allenatore e dirigente sportivo Gianni Di Marzio ha tessuto le lodi dell'operato di Simone Inzaghi alla guida della Lazio, ritenendo la stessa società biancoceleste compatta e competente nel proprio campo: "Simone Inzaghi è un predestinato, lo dico da sempre. I fatti parlano chiaro. Non ha paura, è spregiudicato e fa giocare bene la sua Lazio. In più c'è un direttore sportivo, Tare, che lo sostiene. La Lazio è compatta come società".

