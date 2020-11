Giggs, arrestato l'ex centrocampista del Manchester con l'accusa di molestie

È stato arrestato Ryan Giggs, ex centrocampista del Manchester United oggi allenatore del Galles. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'accusa è di molestie e a chiamare la polizia alle 22:05 di domenica è stata la sua compagna Kate Grevill, la quale avrebbe riportato anche dei lievi traumi. Giggs, che ha negato l'accaduto e si è detto disposto a collaborare con le forze dell'ordine, è stato rilasciato per cauzione dopo essere stato interrogato per ore, ma su di lui ora pende un'indagine. Il suo Galles sarà impegnato prossimamente nelle sfide contro USA, Irlanda e Finlandia e la Federcalcio ha diramato un comunicato in cui dichiara di non voler commentare l'accaduto.