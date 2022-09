Giletti bacchetta la Juventus: “Come diceva Sarri…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uff. Stampa Rai

Massimo Giletti analizza il periodo no della Juventus. Internato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il giornalista e conduttore televisivo, noto tifoso bianconero, ha detto la sua sulla partenza a rilento della squadra di Allegri e sulle polemiche che si sono accese nell'ambiente. Queste le sue parole con tanto di richiamo alle parole di Sarri che risalgono a qualche anno fa: "I problemi di questa stagione sono figli degli errori commessi negli anni precedenti. Vedo mancanza di orgoglio e di condizione fisica, ma soprattutto non vedo una squadra. Il mio timore è che la Juve di oggi nella sostanza sia la stessa che Sarri definì ‘inallenabile’, un’armata Brancaleone che ha perso la base forte italiana ed è per questo difficile da gestire perché pure essendo formata da buoni giocatori, comunque non fanno squadra. Il nodo fondamentale è capire quale sia il rapporto di Allegri con la squadra, per la società sarebbe fondamentale mettere a fuoco questo aspetto fondamentale”.