Giordano: "La Lazio deve giocare la partita senza pensare al pareggio"

Tra poche ore la Lazio scenderà in campo per l'importantissimo match di Champions League contro il Bruges in programma allo stadio Olimpico alle 18:55. Una gara fondamentale che deciderà l'ultima qualificata agli ottavi dopo il Borussia Dortmund. Questo il pensiero dell'ex biancoceleste Bruno Giordano ai microfoni di TMW Radio: "La Lazio deve giocare la partita senza pensare al pareggio. E' superiore al Club Brugge ma un episodio ti può scombinare i piani. Per me passerà il turno".

