Giordano: “Lazio e Roma da Champions. Non sarà semplice, ma…”

Ospite della cerimonia di premiazione del premio Beppe Viola nel Salone d'Onore del CONI, Bruno Giordano si è concesso anche qualche battuta sul periodo attuale di Lazio e Roma. L'ex attaccante biancoceleste, chiamato sul palco dai conduttori, ha detto: "Oggi parlare è molto più semplice. Stanno rispettando entrambe i valori del campionato. Devono approfittare di questa mancanza di Inter e Juventus che sono più dietro in classifica. Napoli e Milan sono superiori a tutti in questo momento. Con il lavoro e il fare gruppo, sia la Lazio che la Roma possono inserirsi in zona Champions. Non sarà facile ma ci devono provare".