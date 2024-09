Giorgia: "Io della Lazio mio figlio della Roma, passiamo dei fine settimana..."

WEBTV ESCLUSIVA - INTRIERI (AD AEROITALIA): "LA LAZIO? ECCO COM'È NATO L'ACCORDO. SUL PROGETTO..." Lazio e Aeoroitalia hanno da poco rinnovato la propria partnership, prolungando un connubio iniziato nell'agosto del 2023 e che ha visto per la prima volta la nuova compagnia aerea italiana apparire sulla maglia di una squadra di calcio, prima sulla... Lazio e Aeoroitalia hanno da poco rinnovato la propria partnership, prolungando un connubio iniziato nell'agosto del 2023 e che ha visto per la prima volta la nuova compagnia aerea italiana apparire sulla maglia di una squadra di calcio, prima sulla... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | YAZICI RAGGIUNGE IMMOBILE? IL BESIKTAS CI PROVA Yusuf Yazici è ancora senza squadra. Dopo l'ultima esperienza vissuta al Lille, il centrocampista turco è attualmente svincolato e in cerca di un nuovo club. Dalla Francia avevano rilanciato un'interesse della Lazio, come già successo qualche... Yusuf Yazici è ancora senza squadra. Dopo l'ultima esperienza vissuta al Lille, il centrocampista turco è attualmente svincolato e in cerca di un nuovo club. Dalla Francia avevano rilanciato un'interesse della Lazio, come già successo qualche...