Giroud: "Lazio e Inter mi volevano ma Lampard volle trattenermi al Chelsea"

E' stato ad un passo dal diventare un calciatore biancoceleste, ora Olivier Giroud è arrivato in Serie A ma con la casacca del Milan. Il calciatore ha rilasciato un'intervista a The Athletic e al Daily Mail in cui ha ripercorso alcune tappe importanti degli ultimi anni: "Dissi a Frank Lampard che ero determinato a partire per andare a giocare. Gli ho detto che avevo la Lazio, l'Inter e, sì, anche il Tottenham".

"Gli dissi che volevo essere di nuovo felice. Volevo che mi capisse. Gli ho detto: "Non puoi giocare con la carriera di un calciatore così". Ha capito e gli sono grato perché sono rimasto e le cose sono andate bene dopo. Alla fine mi ha dato la possibilità di fare di nuovo grandi cose con il Chelsea, ho giocato di nuovo, ho segnato gol e ho contribuito a farci qualificare per la Champions League".

Lazio, Lotito pensa a una succursale di Formello: idea "Borghesiana"

Lazio-Inter, rebus Lautaro: Inzaghi pensa a due alternative

TORNA ALLA HOME