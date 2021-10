Lazio-Inter, rebus Lautaro: Inzaghi pensa a due alternative

RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno all'ottava giornata di Serie A e gli allenatori devono sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Il primo big match del turno si disputerà sabato ore 18 allo Stadio Olimpico dove si ritroveranno contro Lazio e Inter. Sarri ha tutti i suoi uomini a disposizione e ha già iniziato con allenamenti mirati per mettere in difficoltà la squadra nerazzurra. Inzaghi invece sta facendo i conti con i rientri tardivi dei sudamericani che saranno in Italia solo questa sera dopo le 22. Il tecnico piacentino deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, come quello legato a Lautaro Martinez. Bisognerà monitorare le condizioni fisiche del Toro al rientro dalla sosta nazionali per capire se verrà rischiato dal primo minuto o a gara in corso. L'unica certezza per l'Inter in attacco si chiama Edin Dzeko. Se il numero 10 non ce la dovesse fare a giocare al fianco del bosniaco ecco che Inzaghi pensa a due soluzioni alternative: la prima prevede lo spostamento di Perisic sulla linea delle punte e l'inserimento di uno tra Darmian e Dimarco, la seconda è l'avanzamento di Calhanoglu alle spalle dell'ex attaccante della Roma. Adesso la palla passa al tecnico nerazzurro, toccherà ovviamente a lui decidere con quale undici l'Inter si schiererà all'Olimpico.