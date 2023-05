Gli Altri Laziali, Kamenovic campione! Assist 'alla Messi' per Escalante - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria, di questi in tre (Escalante, Durmisi e Raul Moro) hanno cambiato maglia nel mercato di gennaio. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Akpa Akpro (Empoli), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Escalante (Cadice), Raul Moro (Real Oviedo), Durmisi (Tenerife), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Inzaghi non rinuncia più a Francesco Acerbi, titolare per tutta la partita anche nella vittoria per 3-2 contro l'Atalanta. Il centrale non ha colpe sui gol subiti dei neroazzurri e come sempre, oltre al lavoro difensivo, offre anche un ottimo contribunto in fase offensiva.

AKPA AKPRO (Empoli) - Inizia ancora da titola Akpa Akpro nella partita tra Verona ed Empoli, terminata 1-1 con autogol in favore dei toscani al 96'. La partita dell'ivoriano, schierato nel ruolo inedito di trequartista a destra, dura 77'.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Il gol di Casiraghi all'89' rovina la serata alla Reggina che, in trasferta contro il Sudtirol, perde al primo turno dei playoff e si gioca la possibile promozione in Serie A. Tra i convocati di Inzaghi non c'era Emanuele Cicerelli, alla presa con un infortunio. Termina così la sua stagione con 30 presenze, divise in 795', e 1 solo assist.

LA LIGA

ESCALANTE (Cadice) - La salvezza è sempre più vicina per il Cadice. La vittoria per 1-0 contro il Celta Vigo è fondamentale per la squadra di Escalante. Il centrocampista argentino è titolare per tutta la partita e regala il consueto spettacolo. È suo l'assist per il gol di Sobrino, un passaggio perfetto in area, dopo aver scartato due difensori sulla trequarti: una giocata meravigliosa. (SCORRI IN FONDO PER IL VIDEO)

SECUNDA DIVISION

RAUL MORO (Real Oviedo) - Termina con una sconfitta la stagione del Real Oviedo, battuto 2-1 dal Levante. Raul Moro è ancora titolare e resta in campo per 76'. Il classe 2002 prima sfiora il gol, calciando troppo in diagonale e pochi minuti dopo causa l'autogol avversario. Il suo prestito, che scadrà a giugno, si conclude con 15 presenze, spartite in 488', e 1 assist. Ora starà a lui e alle due società decidere il futuro, nel frattempo il ragazzo saluta con un "succeda quel che succeda". (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

JONY (Sporting Gijon) - Pesante sconfitta casalinga dello Sporting Gijon, che termina il campionato perdendo 1-4 contro il Ponferradina. Jony non può salutare i suoi tifosi, a causa di un infortunio che lo tiene fermo da marzo. In totale sono 18 le presenze, 577 i minuti e solo una la rete realizzata. Attenzione, però, alle sue ultime parole che aprono a una possibile permanenza. (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI)

DURMISI (Tenerife) - Termina con un pareggio contro il Real Saragozza la stagione del Tenerife. Durmisi, trasferitosi a gennaio, è sceso in campo una sola volta per 8' lo scorso 25 febbraio, prima di infortunarsi e saltare tutto il resto della stagione.

1. LIGA/FNL

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Vince il campionato lo Sparta Praga e Kamenovic torna in campo. Il terzino, convocato dal tecnico in Prima Squadra, viene schierato per 13' contro lo Slovacko, nella partita decisiva per la vittoria del titolo. Si tratta per lui della sua seconda presenza nel campionato maggiore, che si somma alle 7 con le riserve. Il 30 giugno scadrà il suo prestito, la Lazio e lo Sparta Praga sono pronte a sedersi a tavolino per trattare il riscatto.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Vittoria last minute del San Paolo contro il Goiàs. Tra le fila del club brasiliano, per l'ennesima volta, non c'è il centrocampista Andre Anderson.

SERIE C

Si è concluso per tutti i giocatori in prestito il campionato di Serie C. Tra chi è stato eliminato dai playoff, chi ha vinto i playout e chi, invece, è retrocesso oppure è rimasto nella parte centrale della classifica.

ARMINI (Potenza); NOVELLA (Picerno); ROSSI (Monterosi); MARINO (Fidelis Andria); LOMBARDI (Triestina); FURLANETTO (Renate).