Gli Altri Laziali - Karo un muro, male Badelj. Dige, il gol era buono...

Seconda giornata di campionato in Italia. E secondo turno anche per i giocatori della Lazio in prestito. In A Badelj delude con la Fiorentina, a Castellamare di Stabia Di Gennaro si vede annullare un gol regolare nella sconfitta col Pisa. Sempre tra i cadetti convincente la prestazione difensiva di Karo, gli ex Primavera Rossi e Palombi cercano invece il primo gol stagionale in campionato. All’estero Mohamed continua a giocare con la formazione Under 21 del Karpaty. Intanto, dopo che è saltato definitivamente il trasferimento in biancoceleste di Pavlovic (ha appena rinnovato col Partizan), si attende anche l’ufficialità di Gondo alla Salernitana.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Solo 60 minuti per Milan Badelj nella sconfitta della Fiorentina sul campo del Genoa, la seconda in due giornate di campionato. Il centrocampista croato gioca una gara insufficiente non riuscendo a lasciare tracce sulla gara. I viola a metà campo sono sempre in sofferenza e Montella a inizio ripresa lo richiama in panchina. Anche la condizione fisica non sembra ancora quella migliore.

Serie B

DI GENNARO E ROSSI (Juve Stabia) - Situazione invertita rispetto a una settimana fa. Nella sconfitta interna della Juve Stabia contro il Pisa, Di Gennaro parte dal primo minuto e Rossi dalla panchina. Il dieci scuola Milan spaventa due volte i toscani col suo mancino. E prima del quarto d’ora troverebbe in estirada anche il primo gol stagionale, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco che dal replay non sembra esserci. Poi non sta al meglio e nella ripresa cala vistosamente (sostituito al 73esimo). L’attaccante classe ’97 viene buttato invece nella mischia al rientro dall’intervallo, ma non riesce a incidere. Verso la porta avversaria nessun pericolo.

DZICZEK, KARO, KIYINE, LOMBARDI E MAISTRO (Salernitana) - La Salernitana espugna Cosenza ed è a punteggio pieno dopo due giornate. Ottima la prestazione di Karo, che appare in crescita partita dopo partita. Il difensore cipriota gioca una gara molto attenta non sbagliando nulla. Piccolo passo indietro per Kiyine, anche lui titolare novanta minuti. L’esterno spinge meno, ma è comunque attento quando c’è da difendere. "Grande prova di gruppo", commenta su Instagram. Nella ripresa entra anche Maistro che ha un buon impatto sulla gara. Infortunato Lombardi, prima convocazione per il polacco Dziczek.

PALOMBI (Cremonese) - Un tempo per Simone Palombi nel ko della Cremonese contro la Virtus Entella. L’attaccante ex Primavera trova pochi spazi, provando ad accendere i grigiorossi con le sue accelerate. La fiammata più importante alla mezz’ora quando controlla dal limite e tira a incrociare, il pallone esce di pochissimo. La sua partita finisce però all’intervallo con Rastelli che lo richiama per lasciare spazio a Soddimo.

Serie C

ADAMONIS (Catanzaro) - Panchina per Adamonis che, dopo il debutto in Coppa Italia e il successivo arrivo di Di Gennaro, - come nella prima parte della scorsa stagione a Caserta - sembra destinato al ruolo di secondo. Nel pareggio contro il Bisceglie in porta c’è l’ex Cittadella.

CALCIOMERCATO LAZIO, L'ULTIMO GIORNO IN DIRETTA

NAZIONALE, GLI IMPEGNI DEI GIOCATORI BIANCOCELESTI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE