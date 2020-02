Gli Altri Laziali - Palombi torna al gol, Lombardi altro assist. E Berisha debutta da dieci in Bundesliga

Weekend con tante novità, quelle portate dal mercato di gennaio che hanno allargato la lista dei giocatori della Lazio in prestito. Casasola a Cosenza, Cicerelli alla Salernitana, il giovane Morrone a Rieti e Berisha al Fortuna Dusseldorf si sono aggiunti ai trasferimenti già ufficializzati di Durmisi al Nizza e Adamonis alla Sicula Leonzio. Vediamo allora com’è andato il loro debutto in una giornata segnata dal ritorno al gol di Simone Palombi e da un’altra prestazione convincente di Lombardi, protagonista con un assist nel derby di Benevento.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - È rimasto alla Fiorentina Milan Badelj. Il centrocampista croato, accostato nella finestra di gennaio a Lazio e Torino, contro la Juventus colleziona però la quinta panchina di fila. E pensare che stavolta, parentesi in Coppa Italia a parte, senza Castrovilli e Duncan sembrava l’occasione giusta per ritrovare il campo. Iachini invece ha deciso di rilanciare Ghezzal.

Serie B

CASASOLA (Cosenza) - Debutto amaro per Casasola, arrivato al Cosenza dopo un lungo derby di mercato con il Crotone. A Pescara la squadra di Braglia perde 2-1 al 94esimo pochi istanti dopo aver colpito un palo e scampato un grande pericolo sul rigore fallito da Galano. L’esterno ex Salernitana, che aveva giocato a giugno l’ultima gara ufficiale, disputa una partita di buona spinta sulla fascia servendo nel primo tempo un ottimo pallone a D’Orazio e avviando con un tocco d’esterno anche l’azione del momentaneo vantaggio. La macchia nel finale quando, stanchissimo, perde il pallone che poi porta al gol del sorpasso.

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - Torna titolare Davide Di Gennaro, oltre due mesi dopo il derby vinto con la Salernitana e a una settimana dal gran gol contro il Pisa all’ultimo secondo. Il numero dieci, nella sconfitta per 2-1 contro il Perugia, gioca due terzi di gara a supporto delle punte mostrando la sua qualità con tocchi di suola e giocate di prima. Nel finale, alla ricerca del pari, entra anche Alessandro Rossi che si costruisce con il fisico un’ottima occasione, conclusa con un destro troppo largo. “Perdere così fa male, ma ci rialzeremo”, la sua delusione sui social.

CICERELLI, DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Cinque ‘laziali’ titolari nel pareggio della Salernitana contro la corazzata Benevento. Il migliore, neanche a dirlo, è Cristiano Lombardi che parte fortissimo con due affondi nei primissimi minuti prima di servire - nella ripresa - sulla testa di Djuric il pallone del momentaneo vantaggio. Buona prova anche per i centrocampisti: Dziczek con personalità rende fluida la manovra gestendo bene i palloni che transitano per i suoi piedi, Maistro è molto determinato e partecipa con pericolosità alle sortite offensive dei granata. "Siamo stati ad un passo dall’impresa ma rimane comunque un’altra grande prova di forza per un gruppo che non smette di crescere", il messaggio del giovane centrocampista. Un gradino sotto le prestazioni di Kiyine, ancora troppo testardo nel cercare sempre la giocata personale, e Gondo, nervoso e impreciso in un paio di occasioni capitategli all’interno dell’area di rigore. Nell’ultimo quarto d’ora in campo con un buon impatto anche Cicerelli, colpo della Lazio nell’ultimo giorno di mercato. In panchina Karo: il cipriota non era al meglio dopo un colpo subito contro il Cosenza.

PALOMBI (Cremonese) - Errori, occasioni e sette gol. Non basta il ritorno alla rete di Simone Palombi per evitare alla Cremonese una clamorosa sconfitta per 4-3 nel recupero. Allo ‘Zini’, contro il Pisa, l’ex Primavera non sbaglia sul cross basso di Bianchetti ritrovando una soddisfazione personale che mancava in Serie B dal 27 ottobre scorso nel pareggio contro il Frosinone. La sua partita finisce al minuto 71 quando lascia il campo a Ceravolo.

Serie C

ADAMONIS (Sicula Leonzio) - Strappa un ottimo punto la Sicula Leonzio in trasferta contro la Ternana terza. Bravo Adamonis a conseguire il secondo clean sheet in quattro partite con i siciliani. In una prestazione attenta l’episodio più importante al quarto d’ora quando riesce a fermare Defendi a tu per tu. I padroni di casa protestano per un potenziale calcio di rigore, ma il lituano sembra andare sul pallone.

MORRONE (Rieti) - Subito in campo Morrone con la maglia del Rieti. Il centrocampista scuola Juventus, che nonostante le grandi aspettative quest’anno con la Salernitana aveva trovato spazio solo in Primavera, sostituisce contro il Potenza l’infortunato Zampa (scuola Lazio) al 24esimo, ma macchia il suo esordio rimediando due cartellini gialli nei minuti finali e lasciando i suoi in dieci uomini.

Bundesliga (Germania)

BERISHA (Fortuna Dusseldorf) - Settantasette minuti per Valon Berisha all’esordio con il Fortuna Dusseldorf. Minutaggio che il kosovaro con la Lazio aveva trovato quest’anno solo in Europa League. Il centrocampista, nel pari per 1-1 contro l’Eintracht, viene subito gettato nella mischia dal tecnico Uwe Rösler che Berisha ebbe già occasione di conoscere ai tempi del Viking in Norvegia all’età di sedici anni. La risposta è in una buona prestazione in cui il nuovo numero dieci dell’F95 sfiora anche un pregevole assist con l’esterno destro, negato solo dalla chiamata dell’assistente che annulla il gol di Ampomah.

Ligue 1 (Francia)

DURMISI (Nizza) - Torna tra i convocati Riza Durmisi, alla prima panchina in Ligue 1 con la maglia del Nizza. Il danese era reduce da una lesione muscolare che ne aveva condizionato il primo mese in Francia. Il prossimo passo è ora l’esordio in campionato.

Primeira Liga (Portogallo)

WALLACE (Braga) - Si rivede anche Wallace che, nel successo per 1-0 contro lo Sporting Lisbona, mette insieme la seconda apparizione da titolare nel giro di pochi giorni dopo alcuni guai fisici che lo avevano lasciato fuori diverse settimane. Un contributo personale all’ottava vittoria di fila tra campionato e coppe per la squadra del tecnico Amorim. "Altri tre punti, continuamo così", il post su Instagram.

2. Liga (Austria)

BARI (Dornbirn) - Fermo il campionato del Dornbirn che sta disputando delle amichevoli di preparazione in vista della ripresa. In una di queste, quella vinta 3-1 contro i connazionali dell’Alberschwende, Madiu Bari ha anche trovato la via del gol.