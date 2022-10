Gli Autogol scommettono: "Con Mourinho la prossima lite di Sarri". E Immobile...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo due settimane d'astinenza, la Serie A è pronta a tornare. Per la felicità di tutti gli appassionati di questo sport, tra cui Gli Autogol. Il trio comico famosissimo sui social, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha scherzato sulla ripresa del campionato, menzionando alcuni protagonisti. In particolare, chiamati a scommettere sulla prossima persona con cui Sarri discuterà, hanno fatto il nome di Mourinho: "Ora che il derby si avvicina, è gettonatissimo. Sarebbe bella una scena come quella Conte-Tuchel, con Sarri che spegne la sigaretta sulla panchina della Roma. E José chissà cosa potrà inventarsi per rispondere". Poi, sui "migliori amici" del calcio, hanno citato anche Ciro Immobile: "Si è divertito nei nostri video, poi tanti altri: dal Papu a Raspadori, da Caputo a Donnarumma. Ci sentiamo spesso, tanti giocatori sanno ridere di sé".

