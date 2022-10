Globe Soccer Awards, Immobile tra i più votati: sta battendo un fenomeno della Premier

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è tempo per disperarsi per l'infortunio, Ciro Immobile è sull'Olimpo del calcio e va sostenuto. Globesoccer.com ha infatti dato il via ieri alla votazione per il miglior giocatore dell’anno e tra i 25 (unico italiano e unico calciatore della Serie A) c'è proprio il bomber biancoceleste. Attualmente è davanti nel punteggio rispetto a mostri sacri come Casemiro, Kane, Manè, Neymar, Mbappé, Modric e perfino Haaland, per il quale stando a vedere le sue prestazioni e i suoi numeri ci si aspettava decisamente di più. Attualmente è il vincitore del pallone d'oro Karim Benzema ad avere la percentuale più alta di voti con oltre il 30%. Per votare Ciro basta cliccare qui.