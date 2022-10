Golden Boy 2022, tutti i vincitori: tra loro anche due italiani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata importante quella odierna in cui verrà svelato il vincitore del Golden Boy 2022. Nella cornice di Villa Igiea di Palermo verranno quindi consegnati i premi che spaziano dal Best European Player's agent al Golden Boy Career Award. Dal Best European Manager alle targhe Scirea e Pozzo per Fair Play e al miglior tecnico.

Di seguito tutti i premiati:

Il Golden Boy 2022 - Gavi (Barcellona)

Best European Manager - Paolo Maldini

Best European President - Florentino Perez

Golden Player Woman - Alexia Putellas

Golden Player Man - Karim Benzema

Targa Pozzo - José Mourinho, Carlo Ancelotti

Best European Player's Agent - Rafaela Pimenta

Targa Scirea - Giorgio Chiellini

Golden Boy Career Award - Andryi Shevchenko

Golden Boy Absolute Best Girl - Julie Brand

Best Italian Girl Player Under 21 - Nicole Arcangeli

Best Italian Player Under 21 - Fabio Miretti