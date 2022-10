Governo, scelti i ministri: ecco chi è quello allo Sport

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

È nato oggi il nuovo Governo che sarà guidato da Giorgia Meloni. La neo premier, dopo l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha presentato la lista dei ministri che la coadiuveranno. Per quanto riguarda il Ministero dello Sport, l’incarico è stato affidato ad Andrea Abodi. Il neo ministro ha già ricoperto diversi ruoli in ambito sportivo, in particolare calcistico, essendo stato presidente della Lega di Serie B e poi consigliere della Figc e Coni Servizi.

