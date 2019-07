Gravina: "Con sala Var gli arbitri potranno commentare gli episodi"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi organici dell'AIA per la stagione 2019-2020 ha parlato in riferimento alla Var. Queste le parole riportate da Calcio e Finanza: "Nicchi è molto riservato su questo. Per noi è scontato che arrivino delle risposte, ma richiedono tempi giusti. In tempi rapidi dobbiamo dare visibilità, auspico che le partite possano essere commentate anche dai diretti protagonisti perché sono coloro i quali hanno l’interpretazione autentica".

SALA VAR UNICA A COVERCIANO - "Lì ci sarà un nuovo modo di intendere e far partecipare riguardo alle innovazioni tecnologiche. La sala Var non deve essere solo un progetto ma deve diventare realtà. Magari una domenica che si gioca una partita importante, perché non vederla in sala Var a Coverciano insieme ai due presidenti delle società? Così eviteranno di dire sciocchezze dopo la partita. Sono cose che oggi sembrano impossibili, ma un domani chi lo sa".

LAVORI PER LA SALA VAR - "Spero che il comune di Firenze ci dia presto le autorizzazioni per fare i lavori. E’ un progetto sensazionale, se ci danno le autorizzazioni veloci là dentro possiamo fare tutto, dai dibattiti alle spiegazioni".

COMMENTO DA PARTE DELL'ARBITRO - "Magari c’è stata una domenica con degli episodi e il martedì lo stesso arbitro a Coverciano spiegherà la situazione e le dinamiche delle scelte".

CALCIOMERCATO LAZIO, UFFICIALE L'ACQUISTO DI ADEKANYE

LAZIO, TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA CAMPAGNA ABBONAMENTI

TORNA ALLA HOME PAGE