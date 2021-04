Gravina frena le multiproprietà: "Non si potrà avere più di una società"

Il numero uno della Figc Gabriele Gravina nella conferenza stampa che si è tenuta oggi ha illustrato le novità introdotte tra le quali figura quella dello stop ai presidenti che non potranno più essere a capo di due società: "Abbiamo modificato due norme, una importante perché è un impegno assunto nel 2018. La prima impedisce le multiproprietà: non si può più avere più di una società nel mondo del calcio, professionistico o dilettantistico. Salvaguardando ovviamente i diritti già acquisiti. Poi abbiamo modificato tutto il processo di verifica delle partecipazioni societarie: al di là del controllo preventivo, nel caso di dichiarazioni mendaci ci sarà il deferimento. In caso di violazioni si va dalle penalizzazioni all’esclusione del campionato”, queste le sue parole.

La riforma ovviamente sarà applicata solo in futuro, non toccherà quindi i "casi" già esistenti oggi come quello del Napoli e del Bari.

