Graziani: "La Lazio può confermarsi negli anni. Ma dove vive chi vuole riprendere ora?"

Da una parte il bello, la Lazio, dall'altra il dramma. L'emergenza sanitaria che ha bloccato un paese intero, calcio compreso. Ciccio Graziani, ex calciatore della Roma, ne ha parlato a TMW Radio e Radio Sportiva. A partire da Luis Alberto: "La vera sorpresa non è lui, ma tutta la Lazio. I biancocelesti stavano facendo una stagione meravigliosa. Se riuscissero a confermare la rosa attuale, potrebbero mantenere lo stesso livello di competitività anche nei prossimi anni". Infine, ecco il suo parere sulla ripresa dei campionati: "Leggo ancora oggi di presidenti che vogliono riprendere. Ma dove vivono? Lo diranno i medici quando si potrà riprendere. Oggi si naviga a vista, e per me il campionato non riprende. Poi se le condizioni dovessero migliorare, allora si potrebbe giocare anche ad agosto, va benissimo. Ma l'importante ora non è pensare a questo, ma a guarire e superare questa pandemia. Qui si vuole ricominciare a tutti i costi. L'aspetto primario ora è salvare l'Italia".

