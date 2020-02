Graziani: “Lazio avvantaggiata ma non all'altezza delle concorrenti"

Francesco Graziani, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Roma, Fiorentina e Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. L'ex attaccante si è espresso, in particolar modo, sulle tre squadre che occupano i primi posti della classifica di Serie A, Juventus, Inter e Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni ull'impegno Champions dei bianconeri rispetto alle altre due concorrenti: “Juventus in Champions al contrario di Lazio e Inter? Fare le coppe non è un vantaggio in campionato rispetto a chi non le fa. L'Inter ha anche un turno in più in Europa League, competizione dispendiosa. La Lazio è avvantaggiata, può dare fastidio, ma non la vedo all'altezza delle concorrenti”.

