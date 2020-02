Lazio, Sabatini: “Giroud sarebbe stato l'unico innesto utile”

Non esisteva “Piano B”. Olivier Giroud era l'unico obiettivo della Lazio, il grande nome. Un salto in avanti rispetto al passato, e rispetto ai profili di Paloschi o Matri circolati precedentemente. Poca roba, ai biancocelesti sarebbe servito solo uno come il francese, anche secondo Sandro Sabatini. Il noto giornalista Mediaset ha detto la sua sul calciomercato dei biancocelesti a Radio Sportiva: “L'operazione Giroud avrebbe aumentato il valore della rosa della Lazio e, secondo me, sarebbe stata l'unica veramente utile". Ergo, o tanto o niente. Il pensiero sposato anche dalla società e dal ds Igli Tare.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO - SPAL, LE PAROLE DI INZAGHI

TORNA ALLA HOMEPAGE