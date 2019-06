Grecia - Italia: Mancini ha scelto Belotti, mentre Immobile…

Nell’ultima sgambata prima della sfida tra Grecia e Italia valida per le qualificazioni a Euro 2020 il ct Mancini ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport allo Stadio Olimpico di Atene sarà Belotti il centravanti, con ai suoi lati Chiesa e Bernardeschi. Panchina per Insigne, Pavoletti, Quagliarella e Kean, mentre Immobile andrà in tribuna. A centrocampo solito terzetto Barella, Jorginho, Verratti, mentre davanti a Sirigu ci saranno Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri. A disposizione, oltre agli attaccanti già citati, Cragno, Mirante, Romagnoli, Mancini, Izzo, De Sciglio, Sensi, Pellegrini e Zaniolo.

