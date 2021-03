Groningen, solo 44 minuti in stagione per Robben: ma il direttore tecnico apre al rinnovo

Stagione difficile e spezzettata sin qui quella di Arjen Robben con la maglia del Groningen. Il campione olandese, dopo una vita al Bayern Monaco, è tornato in patria dove tutto ha avuto inizio. Per lui solo 44 minuti in campo da iniziò stagione complici gli infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo. Il direttore tecnico del club però vuole blindare il suo gioiello. Queste le sue parole alla tv del club su un possibile rinnovo: “L’accordo scade a fine stagione, ma se Arjen dovesse venire e dire che vuole continuare per un altro anno noi gli risponderemmo immediatamente ‘sì, per favore’. Anche se ha giocato poco in campionato, siamo contentissimi di lui. Viene tutti i giorni, lavora duramente, è un esempio per i giovani ed è un valore aggiunto incredibile per il club. Non abbiamo alcuna intenzione di rescindergli il contratto e speriamo di contare su di lui per ancora tanto tempo”.