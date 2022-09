Guarin e il post choc: "Sono pieno di peccati e di vizi. Non è mai troppo tardi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fredy Guarin ha sorpreso tutti i suoi follower. Con un lungo post su Instagram, l'ex centrocampista dell'Inter si è voluto raccontare con un retroscena sorprendente: "Buongiorno mondo, oggi voglio mostrarmi per come sono, a cuore aperto. Non lo faccio per ferire o ottenere follower, ma lo faccio per far sì che sia d'aiuto ad almeno una persona... Da un po' di tempo la mia vita sta cambiando enormemente e queste lacrime sono quelle di un uomo pieno di vizi, errori, peccati e tanto altro. Aprite le porta a Dio e lasciate che sia lui a guidare la vostra anima e il vostro cuore. Dio mi ha già perdonato e io mi perdono. Se qualcuno non fosse d'accordo con questo post lo capisco. Non smettere di sognare, il perdono arriverà soltanto con l'amore e la guida di nostro Signore. Dio ti benedica oggi e sempre: non è mai troppo tardi". Come riporta Gianlucadimarzio.com, non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto Guarin a scrivere queste cose. Lo scorso anno però, l'ex centrocampista era stato arrestato a seguito di una rissa dove era sotto l'effetto di alcool e stava vivendo un momento molto delicato della sua vita.