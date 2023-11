Guendouzi, l’OM si mangia i gomiti. Un ex assicura: “Ci rendiamo conto che..."

Non è un momento facile quello sta vivendo l’Olympique Marsiglia, attualmente guidato da Gattuso. I francesi hanno deluso le aspettative e la causa di tutto viene individuata nel mercato, con particolare riferimento alle cessioni. La società in estate ha visto partire, tra gli altri, Matteo Guendouzi indebolendosi non poco a centrocampo . Secondo Christophe Dugarry, ex attaccante del club marsigliese, la cessione del giocatore alla Lazio è stata un grave errore. Queste le sue parole a RMC Sports: “È molto preoccupante. Quando perdi Under, Alexis Sanchez, anche Guendouzi, ti indebolisci molto”.

Questo, secondo lui, l’unico modo per uscire dalla crisi: “Alla fine ci rendiamo conto che il tuo punto di forza è la difesa, dove ci sono stati meno cambi, quindi mi chiedo se la salvezza di Gattuso non stia in una squadra con tre centrali e due ali, perché non ha senso mettere in campo quattro attaccanti per fare quello che stanno facendo in questo momento”.

