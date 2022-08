"Guero per sempre": Cancellieri e la maglia regalata alla mamma di Guerini - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tante emozioni sono giunte nella serata dell'Olimpico. In campo, certamente, in una sfida in cui Lazio e Inter si sono affrontate senza esclusione di colpi. Ma anche e soprattutto fuori. Tanti tifosi hanno riempito lo stadio, intonando cori e canzoni care al popolo biancoceleste. Al triplice fischio, i festeggiamenti di squadra e sostenitori sotto la Curva Nord. E proprio in quest'occasione è andata in scena l'ennesima scena emozionante. Matteo Cancellieri si è avvicinato ai tifosi, si è tolto la maglia indossata nel corso del match per poi darla a Michela, la mamma di Daniel Guerini, il giovane talento della Lazio scomparso in seguito a un drammatico incidente. Michela ha poi condiviso il video su Instagram, aggiungendo: "Guero per sempre". E non potrebbe essere più vero.

