Guerra Ucraina, anche la Repubblica Ceca prende posizione sulla Russia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Il conflitto scoppiato ormai da quattro giorni tra Ucraina e Russia sta avendo tantissime ripercussioni anche nel mondo dello sport. Dopo la presa di posizione nella giornata di ieri della Nazionale polacca anche la Repubblica Ceca, con un comunicato ufficiale, ha affermato che non giocherà contro la Russia: "Il comitato esecutivo della FA ceca, i membri dello staff e i giocatori della nazionale hanno convenuto che non è possibile giocare contro la nazionale russa nella situazione attuale, nemmeno in campo neutro. Vogliamo tutti che la guerra finisca il prima possibile".