Hansa Rostock - Lazio, il dato sugli spettatori presenti all'Ostseestadion

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Poco meno di un’ora al fischio d’inizio dell’amichevole tra Hansa Rostock e Lazio, la quarta per i biancocelesti in questa pre season. C’è attesa e curiosità nel vedere in che modo il gruppo di Baroni approccerà alla sfida, il test sarà importante per capire il livello in vista dell’inizio di stagione. Per l’occasione, come reso noto dalla radio ufficiale della società capitolina, non mancheranno spettatori a supportare le due squadre: si contano circa ventimila presenti e tra questi circa un centinaio sono laziali.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE