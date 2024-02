Hazard ricorda un ex Lazio: "Era il numero uno, un talento vero"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Eden Hazard nella sua carriera ha avuto modo di conoscere da vicino i migliori giocatori del mondo. Di recente ha partecipato al podcast di John Obi Mikel, 'Obi One', in cui ha ripercorso in parte i suoi anni da calciatori. In particolare si è soffermato su alcuni dei talenti più incredibili con cui ha giocato. Tra grandissimi campioni c'è anche Gael Kakuta, che ha vestito la maglia della Lazio nel 2014. Questo il suo pensiero: "Nel Real Madrid, ho giocato con i migliori giocatori del mondo. Per me Modric e Benzema sono in cima alla lista. Insieme a loro anche Kevin De Bruyne, Frank Lampard e Juan Mata assolutamente. In più vi dirò un nome, e John Obi Mikel lo conosce. È veramente l'unico a cui dicevo “wow” in Francia: Gael Kakuta. Mi avete chiesto un talento. Kakuta è di gran lunga il numero uno. Spesso ho giocato contro di lui perché io ero nel Lille e lui nel Lens. È un derby nel nord della Francia. Noi vincevamo ogni partita cinque, sei a zero. Io ero sempre il miglior giocatore in ogni partita".