Hellas Verona in ansia, Kumbulla: "Infortunio? Domani ne sapremo di più" - FT

Quello di Kumbulla è indubbiamente il profilo più accostato alla Lazio in ottica mercato. Tra i due club ci sarebbero già stati svariati contatti, l'ultimo dei quali proprio in occasione della trasferta dell'Hellas Verona nella Capitale per affrontare la Roma. Proprio nel corso della gara contro i giallorossi, il difensore si è infortunato, costretto ad abbandonare il campo a partita in corso. All'indomani dalla sfida, il classe 2000 ha voluto tranquillizzare i tifosi sui social, pubblicando un post sul proprio profilo Instagram: "Ieri, purtroppo, ho dovuto lasciare il campo troppo presto. Domani ne sapremo di più, anche perché voglio tornare per chiudere questa splendida stagione con lo spirito che ci ha sempre caratterizzato".

