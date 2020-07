Hellas Verona - Lazio, è Immobile l'MVP del match - FOTO

Ha baragliato la concorrenza e in effetti non c'erano dubbi. Quasi all'unanimità è Ciro Immobile l'MVP del match tra Verona e Lazio. In questo modo si è concluso il sondaggio lanciato dalla società tramite i propri canali social che vedeva in lizza oltre al numero 17 anche Correa, Milinkovic e Strakosha. Non c'è stata gara però: il bomber biancoceleste con la sua tripletta ha conquistato l'approvazione di tutti.

