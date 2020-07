Lazio, tre biancocelesti nella Top 11 stilata da Dazn - FOTO

Una vittoria bella e convincente, la seconda consecutiva, per una Lazio ritrovata che a Verona ha segnato ben cinque reti giocando un ottimo secondo tempo. Proprio per merito di questa prestazione sono ben tre i biancocelesti presenti nella Top 11 of the week stilata da Dazn: Immobile in attacco, Milinkovic a centrocampo e Acerbi in difesa. Un calciatore per reparto quindi tra i migliori di queste ultime due giornate di campionato.

