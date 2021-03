I calciatori della Lazio che potrebbero giocare gli Europei

Tra le contender per una posizione in ambito europeo, sia esso Europa League o meglio ancora Champions League, rientra anche la Lazio. Una squadra solida, costruita su un mix tra giocatori esperti, che portano grande equilibrio, e giovani talenti in grado di dare maggiore brillantezza al gioco. Mister Simone Inzaghi è una certezza per la panchina laziale, nonostante i trofei siano arrivati in misura ridotta (due Supercoppe e due Coppe Italia), e la società continuerà a puntare sull’ex giocatore di Lazio, Sampdoria e Atalanta.

Quest’anno, inoltre, si terranno gli Europei 2021, rimandati dall’anno scorso. Si tratterà dell’occasione perfetta, per molti giocatori, per potersi mettere in luce. E tra questi giocatori vi sarà senz’altro anche qualcuno proveniente dalla Lazio, che storicamente offre molti giocatori alle nazionali. Vediamo quali sono quelli che potrebbero prendere parte agli Europei (su questa piattaforma bonus sport maggiori dettagli).

Francesco Acerbi

Il difensore Francesco Acerbi è una delle scelte primarie di mister Mancini per la nazionale italiana. Giocatore alto, imponente, molto equilibrato con i piedi ma anche nella visione tattica della partita, potrebbe far parte della difesa titolare in alcune partite.

Acerbi si è sempre fatto trovare pronto quando c’è stata necessità, e in maglia azzurra ha sempre dimostrato grandi qualità, giocando partite anche al di sopra del suo livello.

Ciro Immobile

Restando in maglia azzurra, Ciro Immobile è uno dei candidati più ideali per giocare all’Europeo. Dopo aver vinto la Scarpa d’oro, l’attaccante è entrato in modo fisso nei ranghi della nazionale italiana e Mancini punta sempre forte su di lui, assieme a Lorenzo Insigne, suo ex compagno di squadra al Pescara e al momento al Napoli. Immobile verosimilmente sarà l’attaccante titolare della nazionale italiana all’Europeo.

Manuel Lazzari

Anche il terzino Manuel Lazzari potrebbe essere presente tra i candidati per la chiamata in nazionale azzurra. Ha già dimostrato di saper giocare un calcio molto offensivo e, al contempo, di essere molto efficace in fase difensiva: un jolly prezioso, non per forza titolare ma comunque un buon rinforzo di alta qualità.

Luis Alberto

Luis Alberto potrebbe far parte dei convocati per la nazionale spagnola. E’ chiamato Il Mago non per caso, ma proprio perché con il pallone ci sa fare davvero: stiamo parlando di un trequartista strepitoso, non velocissimo ma molto tecnico e dotato di una visione di gioco fenomenale. E’ altresì bravo a calciare le punizioni e può adattarsi a giocare mezz’ala: un centrocampista che le Furie Rosse non si faranno scappare, non titolare ma come rinforzo dalla panchina.

Wesley Hoedt

Per i Paesi Bassi potrebbe giocare Wesley Hoedt. Il difensore è stato riacquistato dalla dirigenza tra tante lamentele dei tifosi, che non hanno bei ricordi della precedente esperienza in maglia biancoceleste. Al netto di questo, Hoedt non sta disputando una pessima annata e potrebbe ricevere una convocazione dalla nazionale olandese. Resta ovviamente da vedere se riuscirà a restare su buone prestazioni, o addirittura a migliorarle: al momento comunque è un’ipotesi da non scartare (anche se, quasi sicuramente, non farebbe parte della difesa titolare ma soltanto dei rinforzi dalla panchina).