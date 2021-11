I migliori marcatori italiani degli ultimi 30 anni: quattro biancocelesti presenti

Ciro Immobile ha da poco scritto la storia della Lazio e del calcio italiano diventando il marcatore più prolifico della società biancoceleste. Scavalcato Silvio Piola, il capitano biancoceleste sembra non aver affatto voglia di fermarsi. Il bomber campano parla solo una lingua, quella del gol. Con l'occasione Sky Sport ha omaggiato i migliori 30 marcatori italiani degli ultimi 30 anni inserendoli in una speciale classifica. A guidarla c'è l'ex Udinese Totò Di Natale con 209 gol. In graduatori presenti tre ex biancocelesti come Vieri (29esimo con 86 gol), Matri (24esimo con 92 gol) e Rocchi (17esimo con 105 gol), e ovviamente anche Immobile, al sesto posto con 170 reti subito dietro a Quagliarella e Gilardino ma con la possibilità di superarli con il passare del tempo.

LA TOP 10

1. Di Natale 209 reti

2. Totti 194

3. Toni 189

4. Gilardino 187

5. Quagliarella 178

6. Immobile 170

7. Di Vaio 159

8. Del Piero 145

9. Pellè 140

10. Miccoli 123