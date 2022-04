Il Copenaghen vince il big match con il Midtjylland: Vavro migliore in campo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria decisiva per il Copenaghen che dà la spallata decisiva al campionato battendo in casa il Midtjylland. Decide il big match, tra prima e seconda della classe, un gol nel secondo tempo dell'ex Genoa Lerager. A prendersi la scena però è Denis Vavro premiato dal suo club come 'Man of the match'. Ennesima grande prova del centrale difensivo in prestito dalla Lazio che, da guerriero, chiude anche la partita con una vistosa fasciatura alla testa dopo uno scontro aereo. Il Copenaghen vola a quota 54 punti in classifica staccando a +9 proprio i rivali del Midtjylland.