Immobile, all'asta la maglia indossata nella finale di Coppa Italia - VD

Bel gesto quello di Ciro Immobile vista l'emergenza che ha colpito l'Italia per la pandemia di Covid-19. Il bomber della Lazio ha deciso di mettere all'asta la maglia indossata nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. A comunicarlo lui stesso con un video pubblicato su Instagram: "Ho deciso di aderire all'iniziativa della fondazione Cannavaro-Ferrara per aiutare il nostro popolo e stare vicino alla nostra gente. Ho deciso di mettere all'asta la maglia di Lazio-Atalanta. È una maglia a cui tengo molto, è della finale di Coppa Italia. Ma per una buona causa, è giusto dare tutti il nostro contributo".

