Immobile: "Formula 1? Amo il brivido del sorpasso. Vettel in panchina? Piuttosto vado io..."

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ciro Immobile si è espresso su un'altra sua passione oltre il calcio, la Formula 1, che l'attaccante segue ogni volta che può: "Cosa mi appassiona di più della Formula 1? Il fatto che possa cambiare tutto da un momento all'altro. Soprattutto negli ultimi anni. Le auto, con le nuove tecnologie, sembra volare praticamente. Mi piace il brivido del sorpasso, mi emoziona molto. Io poi sono nato col mito di Schumacher, lo seguo da quando sono piccolo e ho vissuto i tempi d'oro. Mi aspetto qualche vittoria in più, però è bello anche che ci sia sempre grande competitività. Chi scelgo tra Vettel o Leclerc? Vettel non posso metterlo in panchina, è cinque volte campione del mondo. Piuttosto vado in panchina io".

