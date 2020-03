Immobile lancia la sfida su FIFA: in attacco si schiera con Messi e Maradona - FT

Ciro Immobile ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la sua squadra di FIFA20, il noto videogioco di calcio di cui il bomber della Lazio è un vero appassionato. I suoi seguaci potranno sfidarlo nella modalità 'Squad battle', considerando, però, che l'attaccante ha un team davvero 'da paura'. Oltre a lui, infatti, la formazione è composta da Maradona, Zidane, Nesta, Messi, Van Dijk, De Bruyne, Kantè, Alexander-Arnold, Marcelo e Buffon. Infine, l'invito a suoi followers: "Siete pronti a sfidarmi in FIFA20 Ultimate Team? La mia Squad Battle è disponibile in-game per un periodo di tempo limitato in FUT".

SONDAGGIO - Lazio - Bologna: ecco il vostro migliore in campo - FT

Caos calendari, due ipotesi: Atalanta - Lazio a rischio data da destinarsi

TORNA ALLA HOMEPAGE