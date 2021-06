Immobile o Belotti, Tardelli: “Ciro ha trovato fiducia anche in Nazionale”

Manca poco meno di una settimana all'esordio dell'Italia agli Europei. L'11 giugno gli Azzurri se la vedranno contro la Turchia e Mancini deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi. Uno di questi è il ballottaggio tra Immobile e Belotti. È duello a due per una maglia da titolare agli Europei con l'attaccante della Lazio che in questo momento sembra in vantaggio. Questo il pensiero di Marco Tardelli negli studi di Rai Sport: "Sta facendo molto bene e soprattutto sta segnando. Prima giocava bene ma magari sbagliava qualcosa di troppo sotto porta. Adesso ha preso fiducia in Nazionale come con la Lazio".